Великобритания официально вышла из Евросоюза

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В пятницу в 23:00 по лондонскому времени Великобритания официально вышла из состава Европейского союза.

Фото с сайта mirror.co.uk носит иллюстративный характер

С момента референдума о Brexit (прошел летом 2016 года) прошло три с половиной года.

После того, как на досрочных парламентских выборах 12 декабря абсолютное большинство мандатов завоевала Консервативная партия во главе с брекситером Борисом Джонсоном, новый состав парламента быстро и без лишних споров утвердил условия развода с ЕС, пишет Би-би-си.


Посольство: никаких изменений в политике Великобритании в отношении Беларуси нет

Как отмечается, до конца 2020 года наступает переходный период, в который существенных перемен не произойдет (торговля, пересечение границы и другие важные моменты из жизни людей останутся в прежнем виде).

23 января королева Елизавета II подписала принятый парламентом закон о выходе Великобритании из ЕС. На следующий день глава Кабмина написал в своем микроблоге: «Сегодня я подписал Соглашение о выходе для Великобритании, чтобы покинуть ЕС 31 января, чествуя демократический мандат британского народа. Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны».

Напомним, 21 июня 2019 года на встрече с государственным министром по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Джорджем Холлингбери Александр Лукашенко заявил, что отрицательно относится к выходу Великобритании из ЕС.

Ранее эксперт-международник Андрей Федоров отмечал в Naviny.by, что выход Великобритании из ЕС в любом варианте в целом вряд ли сильно отразится на Беларуси. Однако для проевропейски настроенных граждан нашей страны это событие будет иметь негативные последствия.

 
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Тэги: Великобритания-ЕС Brexit

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