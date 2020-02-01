Великобритания официально вышла из Евросоюза
В пятницу в 23:00 по лондонскому времени Великобритания официально вышла из состава Европейского союза.
С момента референдума о Brexit (прошел летом 2016 года) прошло три с половиной года.
После того, как на
Как отмечается, до конца 2020 года наступает переходный период, в который существенных перемен не произойдет (торговля, пересечение границы и другие важные моменты из жизни людей останутся в прежнем виде).
23 января королева Елизавета II подписала принятый парламентом закон о выходе Великобритании из ЕС. На следующий день глава Кабмина написал в своем микроблоге: «Сегодня я подписал Соглашение о выходе для Великобритании, чтобы покинуть ЕС 31 января, чествуя демократический мандат британского народа. Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны».
Напомним, 21 июня 2019 года на встрече с государственным министром по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Джорджем Холлингбери Александр Лукашенко заявил, что отрицательно относится к выходу Великобритании из ЕС.
Ранее эксперт-международник Андрей Федоров отмечал в