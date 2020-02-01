Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Минск

Самолет с государственным секретарем США Майком Помпео на борту совершил посадку в национальном аэропорту Минск.

Фото из микроблога госсекретаря США

Визит осуществляется в рамках поездки Помпео по ряду постсоветских стран: Украина — Беларусь — Казахстан — Узбекистан.

31 января госсекретарь США посетил Киев, где состоялись его переговоры с президентом Владимиром Зеленским и некоторыми другими украинскими чиновниками.

«1 февраля в Минске госсекретарь встретится с президентом Лукашенко и министром иностранных дел Макеем, чтобы подчеркнуть приверженность США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Беларуси, а также подтвердить наше желание нормализовать двусторонние отношения», — сообщил на прошлой неделе Госдепартамент США.

По сведениям БелаПАН, Майкл Помпео также планирует встретиться с представителями гражданского общества Беларуси.

Накануне приезда главы американской дипломатии лидеры белорусских оппозиционных партий передали в посольство США адресованное ему обращение.

Это третий визит руководителя американского внешнеполитического ведомства в Беларусь в ее независимой истории.

В декабре 1991 года Минск посетил Джеймс Бейкер — госсекретарь администрации Джорджа Буша-старшего. Тогда обсуждался вопрос контроля над ядерными вооружениями. А в 1993-м в Беларусь приезжал Уоррен Кристофер — госсекретарь администрации Билла Клинтона. Разговор шел о новой программе НАТО «Партнерство во имя мира» и возможностях для расширения двусторонних отношений.