Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации.

Предстоятелем Русской православной церкви ныне 73-летний патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) был избран поместным собором РПЦ 27 января 2009 года, интронизация — торжественное возведение на престол — состоялась 1 февраля 2009 года.

«Неустанные труды на благо Церкви снискали Вам высокий авторитет на белорусской земле. Убежден, что и в дальнейшем Вы будете вносить неоценимый личный вклад в поддержание добрососедских дружественных отношений между народами Беларуси и России», — говорится в поздравлении Лукашенко.

Президент Беларуси отметил роль патриарха Кирилла как духовного лидера для миллионов православных. Лукашенко пожелал патриарху «крепкого здоровья, долгих лет жизни, помощи Божией во всех добрых делах и начинаниях», сообщает пресс-служба белорусского лидера.