Пропавшего в Лидском районе парня нашли — он погиб

В Лидском районе прекращены поиски 22-летнего Виктора Тупеко.

Молодой человек 30 января был в Лиде в гостях у родственников, откуда примерно в 14:30 ушел в неизвестном направлении. Дома (проживал в Лидском районе в деревне Огородники) он не появился.

Сегодня стало известно, что Виктора нашли — он погиб. Обстоятельства смерти не сообщаются из этических соображений.

На днях, напомним, сообщалось, что в Ивьевском районе погиб пропавший 32-летнего парня, а в Витебской области по причине смерти пропавшего были прекращены поиски 61-летнего мужчины.