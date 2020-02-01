Шотландия хочет в Евросоюз в качестве независимого государства

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Шотландия намерена вернуться в Европейский союз в качестве независимого государства. Об этом заявила глава правительства шотландской автономии, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен.

Фото pixabay.com

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Она призвала своих сторонников продолжать борьбу за новый референдум о независимости Шотландии и набраться терпения. Стерджен подчеркнула, что волеизъявление должно пройти только в рамках закона — то есть с согласия британского правительства, сообщает Би-би-си.

На референдуме 2014 года 55% проголосовали за то, чтобы Шотландия осталась в составе Соединенного Королевства. А на референдуме 2016 года 62% шотландцев проголосовали против Брекзита.

В день выхода Великобритании из Евросоюза в Эдинбурге, Глазго, Абердине, Данди и других шотландских городах прошли митинги и шествия против Брекзита.

Сообщается, что над зданиями правительства и парламента Шотландии в Эдинбурге по-прежнему будут подняты флаги Евросоюза.
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Тэги: Шотландия Евросоюз Брекзит Персона: Никола Стерджен

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