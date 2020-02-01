Минское «Динамо» на выезде проиграло «Сибири»

Четвертое поражение подряд потерпело минское «Динамо» в регулярном сезоне КХЛ. 1 февраля в Новосибирске минские «зубры» проиграли местной «Сибири» — 2:3 (0:0, 1:3, 1:0).

У «Динамо» шайбы забросили Павел Денисов и Иван Дроздов.

Это был заключительный матч выездной серии, в которой «Динамо» потерпело три поражения, заработав всего одно очко (поражение в овертайме от «Автомобилиста»).

После 54 матчей минское «Динамо» с 35 очками занимает предпоследнее 11-е место в таблице Западной конференции.

Следующий матч «зубры» проведут после паузы — 11 февраля в Риге против местного «Динамо», абсолютного аутсайдера нынешнего сезона КХЛ (34 очка в 52 матчах).