Госсекретарь США посетил Парк высоких технологий

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Государственный секретарь США Майкл Помпео в ходе однодневного визита в Минск 1 февраля посетил Парк высоких технологий.

Фото park.by

Сегодня на долю Соединенных Штатов приходится 44% экспорта резидентов парка. В ПВТ зарегистрированы 62 компании с американским капиталом. В 2019 году более 280 резидентов поставили свои продукты на рынок США на 900 млн долларов.

Директор ПВТ Всеволод Янчевский познакомил Помпео с передовыми разработками компаний-резидентов, которые работают на рынке Соединенных Штатов в сфере дополненной реальности, беспилотного транспорта, здравоохранения и искусственного интеллекта, сообщает БелаПАН.

Сегодня Парк высоких технологий объединяет 752 компании, в которых работает более 58 тысяч человек.
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Тэги: ПВТ Персона: Майк Помпео Всеволод Янчевский

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