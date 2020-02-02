Госсекретарь США поделился впечатлениями от визита в минский Парк высоких технологий

Майкл Помпео посетил ПВТ во время своего визита в Беларусь 1 февраля. Его сопровождали министр иностранных дел Владимир Макей, глава EPAM Systems Аркадий Добкин, директор Парка Всеволод Янчевский.

Аркадий Добкин и Майкл Помпео. Фото: Twitter / Secretary Pompeo

«Воодушевлен тем, что увидел в ПВТ. Отличный пример того, как Беларусь может реализовать свой необычайный потенциал роста дальновидной экономической политикой и разумным регулированием», — написал глава Госдепа в своем Twitter.

По мнению Помпео, на примере белорусского ПВТ «становится понятно, насколько эффективно американские инвестиции могут содействовать улучшению благосостояния во всем мире».

В Парке высоких технологий работают 62 компании с американским капиталом. Экспорт программного обеспечения в США в 2019 году превысил 900 млн долларов.