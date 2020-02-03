«Плодотворно работаете на благо народа». Лукашенко поздравил генсека Компартии Вьетнама

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Александр Лукашенко направил поздравления в адрес генерального секретаря Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.

Фото из архива пресс-службы президента

Как отмечается в телеграмме по случаю 90-летия со дня основания КПВ, «устойчивое развитие и успехи в экономической и социальной отраслях ярко отражают плодотворную работу партии на благо вьетнамского народа».

Президент не сомневается, что авторитет Компартии Вьетнама будет укрепляться как в стране, так и в мире.

Лукашенко также отметил, что дружественные отношения между Минском и Ханоем «всегда были и останутся надежным фундаментом для продуктивного взаимодействия наших государств».
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Тэги: Беларусь-Вьетнам Персона: Александр Лукашенко Нгуен Фу Чонг

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