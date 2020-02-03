На этой неделе в Беларуси будет до -12°С

На этой неделе в Беларуси ночью заметно похолодает. Об этом сообщает Белгидромет.

Так, в четверг на погоду в стране будут влиять атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы.

Прогнозируется облачно с прояснениями. На большей части республики выпадет снег; ожидается слабая метель. Днем в западных районах пройдет мокрый снег, дождь.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха: