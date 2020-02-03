На этой неделе в Беларуси будет до -12°С

/ Общество
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На этой неделе в Беларуси ночью заметно похолодает. Об этом сообщает Белгидромет.

Так, в четверг на погоду в стране будут влиять атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы.

Прогнозируется облачно с прояснениями. На большей части республики выпадет снег; ожидается слабая метель. Днем в западных районах пройдет мокрый снег, дождь.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха:

  • ночью -2..-9°С (по востоку при прояснения до -12°С);
  • днем -3..+3°С.
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Тэги: погода морозы

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