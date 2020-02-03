Оппозиция начала прием заявок от желающих принять участие в выборах единого кандидата в президенты

Об этом сообщил БелаПАН координатор штаба праймериз председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов.

«Сегодня началась процедура выдвижения для участия в народном голосовании. Для подачи заявки можно обращаться сразу ко мне, все контакты есть на партийном сайте, также открыты группы в социальных сетях, — сказал Борисов. — Претенденту от политической партии достаточно протокола центрального органа партии и заявления, что он желает принять участие в процедуре народного голосования. Самовыдвиженец должен представить 200 подписей в рукописном либо электронном виде».

Сбор подписей организует сам претендент. В подписном листе надо указать имя и фамилию, дату рождения, адрес регистрации и телефон. Если подписи собираются онлайн, необходимо указать адрес электронной почты.

Борисов добавил, что в штабе сформирован ряд отделов: информационный, организационный, экспертный и контрольный.

«Проверкой подписей займется контрольный отдел штаба. Решение о регистрации претендента консенсусом примет политсовет народного голосования, куда входят представители организаций, инициировавших праймериз», — пояснил он.

Кроме того, претендент должен внести взнос в эквиваленте 500 евро. Организаторы выдвигают ряд требований, которым претендент должен соответствовать в случае избрания единым кандидатом. Так, кандидат должен выступать за независимость Беларуси и против диктатуры; за защиту социальных и экономических прав граждан; за выход из ОДКБ, денонсацию договора о Союзном государстве, вывод иностранных военных объектов с территории Беларуси; за развитие белорусского языка и культуры; за добрососедские, равноправные отношения с ЕС, США, Россией и другими странами. Он должен считать недопустимым вмешательство внешних сил во внутренние дела Беларуси.

Прием заявок заканчивается вечером 16 февраля. Окончательный список претендентов планируется огласить 4 марта.

О своем намерении принять участие в процедуре заявили председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич, зампредседателя Партии БНФ Алексей Янукевич, сопредседатели оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец и Ольга Ковалькова, председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

Соглашение о процедуре проведения выборов единого кандидата от оппозиции подписали БСДП (Грамада), Партия БНФ, ОГП, оргкомитет БХД и движение «За Свободу».

Выборы единого кандидата предполагают использование рейтинговой системы. Распределение баллов между претендентами пройдет на основе интернет-голосования, голосования в регионах и голосования делегатов Конгресса демократических сил, который планируется провести во второй половине мая. Там же будет объявлен единый кандидат.

Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.