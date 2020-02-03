Видеофакт. Эрдоган крикнул «Слава Украине!» военным в Киеве

Президент Турции возле Мариинского дворца поздоровался с почетным караулом словами «Слава Украине!»

В свою очередь почетный караул ответил Эрдогану «Героям Слава!»

Президенты осмотрели выстроенный перед Мариинским дворцом строй почетного караула, заслушали гимны Турции и Украины и представили друг другу официальные делегации обеих стран.

После этого Зеленский и Эрдоган отправились в церемониальную резиденцию президента Украины, где намечены переговоры.

В начале августа 2019 года Зеленский провел два дня в Турции. Тогда он встретился с Эрдоганом, крымскотатарской диаспорой, представителями бизнеса и Вселенским патриархом Варфоломеем.