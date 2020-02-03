Сборная Беларуси по хоккею сыграет на турнире Kaufland Cup в Словакии

6-8 февраля в словацком Попраде состоится международный хоккейный турнир Kaufland Cup, в котором примет участие национальная сборная Беларуси.

6 февраля команда Михаила Захарова встретится со сборной Словакии, а 7 февраля сыграет с олимпийской сборной России.

Подготовку к этому турниру белорусская команда проводит в Минске на «Чижовка-Арене».

Предварительно Михаил Захаров повезет на турнир в Попрад такой состав:

вратари — Иван Кульбаков («Нефтяник», Альметьевск, ВХЛ), Константин Шостак («Молот-Прикамье», Пермь, ВХЛ);

защитники — Андрей Антонов, Евгений Ногачев, Никита Тарлецкий, Вадим Щечин (все — «Юность», Минск), Сергей Боголейша («Шахтер», Солигорск), Кирилл Готовец, Владислав Еременко, Дмитрий Знахаренко (все — «Динамо» Минск, КХЛ);

нападающие — Дмитрий Буйницкий («Авангард», Омск, КХЛ), Артур Гаврус («Динамо», Санкт-Петербург, ВХЛ), Сергей Дрозд («Юность»), Александр Малявко, Сергей Малявко (оба — «Неман», Гродно), Владислав Кодола («Северсталь», Череповец, КХЛ), Артем Демков, Евгений Ковыршин, Александр Китаров, Игорь Мартынов, Александр Павлович, Михаил Стефанович (все — «Динамо», Минск, КХЛ).