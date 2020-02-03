Белорусы прислали около двух тысяч идей по изменению КоАП

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Многие из предложенных вариантов будут приняты во внимание, пообещал глава Администрации президента Игорь Сергеенко.


Из КоАП может быть убрано порядка 50 статей

Специалисты, которые занимаются разработкой нового кодекса, уже подготовили предложения о реформировании существующего законодательного акта. Все их правки заняли тысячу листов, перадает телеканал «Беларусь 1».

Сергеенко также добавил, что новые Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, над которыми сейчас ведется работа, «востребованы жизнью». В частности, отдельные положения КоАП будут декриминализированы, а по каким-то статям ответственность усилят.
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Тэги: КоАП новый КоАП Персона: Игорь Сергеенко

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