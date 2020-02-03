Юрий Губаревич подал заявку на участие в выборах единого кандидата от оппозиции

Председатель движения «За Свободу» стал первым, кто подал документы для участия в праймериз.

«Я выдвинулся от одной из организаций, которая основала процесс. Наше общее решение, что кандидаты от этих структур могут подаваться без сбора подписей. Как и другие политические структуры, которые имеют регистрацию, могут выдвинуть претендента своим решением», — заявил Губаревич в комментарии БелаПАН.

Он отметил, что оппозиционные партии могли определиться, кто будет единым кандидатом, но от этой идеи отказались в пользу широкого голосования.

«Наличие процедуры позволяет привлечь внимание белорусского общества и дать возможность гражданам поучаствовать в принятии решений. Это то, чего людей лишил режим Лукашенко. Мы такую возможность даем, и те два с половиной — три месяца реализации процесса выборов позволят нам привлечь более широкий круг людей, который выйдет за стандартный круг активистов оппозиционных структур», — считает политик.

Для участия в голосовании по выбору единого кандидата претендент должен либо выдвинуться от зарегистрированной партии или общественной организации, либо собрать 200 подписей. Кроме того, претендент должен внести взнос в эквиваленте 500 евро. Прием заявок заканчивается 16 февраля. Окончательный список претендентов планируется огласить 4 марта.