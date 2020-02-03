ЕС хочет урезать финансирование Литве

Около 2 млрд евро (на 270 млн в год меньше) — бюджет Евросоюза для Литвы на 2021-2027 гг.

Представители Литвы заняли категорическую позицию: «Нас это не удовлетворяет!» По словам советника президента Литвы Симонаса Крепшты, пока никто с этим предложением не смирился, передает delfi.lt .

«Общий бюджет ЕС немного уменьшился, у нас есть Brexit, не будет вклада Великобритании. Второй момент, бюджет распределяется в зависимости от экономического развития стран. Литва в последние 7 лет показала значительный рост ВВП на долю одного жителя. Это один из основных критериев, поэтому выделяемые ей средства сокращают. Мы видим в Литве и другие экономические проблемы, говорим с ЕС и пытаемся убедить его, что нельзя фокусироваться на одном показателе, у нас большая разница между регионами, сократилось количество жителей, большое неравенство доходов», — сказал Крепшта.

Вице-министр финансов Мигле Тускене сказала, что не надо концентрироваться только на сумме, поскольку ее снижение не было сюрпризом. «Я думаю, мы не должны концентрироваться на этих 2 млрд. Все знали, что снижение будет, но что оно будет таким резким — нет», — сказала собеседница.