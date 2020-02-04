Лукашенко назвал моментом истины предстоящую встречу с Путиным

По мнению Александра Лукашенко, предстоящая встреча с российским коллегой Владимиром Путиным станет судьбоносной.

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«Момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать», — цитирует президента «Пул первого».

Как сообщается, встреча двух лидеров пройдет в Сочи на этой неделе — 7 февраля.

В конце января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время «контакты на высшем уровне не запланированы».

Песков отметил, что «они могут появиться», если «президенты посчитают нужным».

Напомним, предстоящая встреча пройдет на фоне прошедшего визита в Беларусь главы американской дипломатии Майка Помпео, который некоторые в Москве назвали «давлением на Россию».

Последний раз Лукашенко и Путин встречались 20 декабря в Санкт-Петербурге. По итогам переговоров глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил журналистам, что Россия и Беларусь пока не достигли соглашения по нефти, газу и налоговой сфере.

Как ранее писали Naviny.by, 1 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь в связи с истечением срока годовых контрактов. В свою очередь Минск приостановил экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить кризиса на внутреннем рынке.

Напомним, Александр Лукашенко ранее рассказал, почему не согласился на российские условия поставки нефти в нашу страну.

Тему диверсификации поставок нефти президент в очередной раз поднял в ходе общения с работниками Завода газетной бумаги в Шклове (Могилевская область) 24 января. «Нам нельзя зависеть от одного человека, от одной страны, от одного предприятия. Это монополизм, и в этом наша проблема», — заявил он.

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