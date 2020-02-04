По информации пресс-секретаря Министерства здравоохранения Юлии Бородун, еще десять белорусов в ближайшие дни будут эвакуированы из Китая.

Она сообщила, что белорусских граждан, которые связались с посольством Беларуси в Китае и выразили желание покинуть страну, эвакуируют российским самолетом. Они будут находиться в карантине в России.

«Люди чувствуют себя удовлетворительно, и после прохождения карантина будут возвращены на родину. Это пока все белорусы, которые связались с посольством в Китае и запросили эвакуацию. Мы 24 часа в сутки на связи с МИДом, МЧС, Минздравом РФ», — отметила Бородун.

Она также сообщила, что на сегодняшний день в Беларуси коронавирус 2019-nCoV, из-за которого в Китае изолируют целые города, до нашей республики пока не добрался. Всего на новую инфекцию обследовано уже более 300 человек. Выявлены грипп А, грипп В, микоплазма, риновирусы и т.д.

2 февраля при содействии посольства Беларуси в КНР из города Ухань (провинция Хубэй) были эвакуированы пять белорусских граждан. Они находятся на двухнедельном карантине в Казахстане.

По данным Государственного комитета по здравоохранению КНР, на утро 4 февраля количество жертв коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 425, заболели уже более 20 тысяч человек.

Было выявлено более 221 тысячи человек, имевших тесный контакт с инфицированными пациентами. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся более 171 тысячи человек.

В целом вирус обнаружен более чем в 20 странах.

Глава Китая Си Цзиньпин на специально созванном заседании политбюро Компартии признал, что распространение смертельно опасного коронавируса ускоряется.

Ранее сообщалось, что китайские медики уточнили симптомы нового коронавируса.

Александр Лукашенко выразил соболезнования китайскому коллеге.