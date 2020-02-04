Под Минском задержаны два белоруса с криминальным прошлым и немец

В конце января сотрудники ГУБОПиК МВД задержали в Хатежино троих мужчин за продажу за 3 тыс. долларов около 20 граммов кокаина.

Подозреваемыми являются 43-летний уроженец Беларуси, проживающий в Гамбурге, его 38-летний брат из Молодечно и 30-летний гражданин ФРГ, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По информации правоохранителей, «сбыт наркотика — «попутное» преступление. Изначально белорусы планировали похитить у себя на родине автомобиль иностранца. Для этого они организовали зарубежную турпоездку на его BMW».

Старший из братьев выехал с немцем из Гамбурга, «поместив в себя пробную партию наркотика и успешно пересек с ней границу».

На родине братья задумали угнать приятельский BMW, для чего планировали в тайне от гостя сделать дубликат ключа от авто, а чтобы обеспечить себе алиби перед гостем, «в будущем предполагалась его самостоятельная поездка в Беларусь, во время которой и была бы похищена иномарка».

На данный момент уголовное производство проводится за сбыт кокаина. «Также продолжается проверка по фактам незаконного перемещения наркотика через Госграницу и приготовления к краже в особо крупном размере», — отметила Чемоданова.

По данным милиции, у братьев имеется криминальное прошлое: