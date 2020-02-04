Под Минском задержаны два белоруса с криминальным прошлым и немец

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В конце января сотрудники ГУБОПиК МВД задержали в Хатежино троих мужчин за продажу за 3 тыс. долларов около 20 граммов кокаина.

Подозреваемыми являются 43-летний уроженец Беларуси, проживающий в Гамбурге, его 38-летний брат из Молодечно и 30-летний гражданин ФРГ, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.


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По информации правоохранителей, «сбыт наркотика — «попутное» преступление. Изначально белорусы планировали похитить у себя на родине автомобиль иностранца. Для этого они организовали зарубежную турпоездку на его BMW».

Старший из братьев выехал с немцем из Гамбурга, «поместив в себя пробную партию наркотика и успешно пересек с ней границу».

На родине братья задумали угнать приятельский BMW, для чего планировали в тайне от гостя сделать дубликат ключа от авто, а чтобы обеспечить себе алиби перед гостем, «в будущем предполагалась его самостоятельная поездка в Беларусь, во время которой и была бы похищена иномарка».

На данный момент уголовное производство проводится за сбыт кокаина. «Также продолжается проверка по фактам незаконного перемещения наркотика через Госграницу и приготовления к краже в особо крупном размере», — отметила Чемоданова.

По данным милиции, у братьев имеется криминальное прошлое:

  • старший занимался в Германии криминальным автобизнесом и распространением наркотиков, а ранее в Беларуси привлекался к уголовной ответственности за крупные кражи и побег из мест лишения свободы;
  • младший был судим за разбой, убийство, кражи и грабежи (на свободу вышел в минувшем декабре, где отбывал наказание за бандитизм).
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Тэги: наркоторговля Персона: Ольга Чемоданова Город: Минск

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