Лукашенко: Россия хочет по-византийски по голове ударить и наклонить Беларусь

В ходе общения с журналистами во время визита в Добруш, Александр Лукашенко рассказал, чего Беларусь просит у России в вопросе поставок энергоресурсов.

Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

«Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу стали и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — пояснил он.

Все эти предложения российские коллеги отвергают, настаивая еще на существенной премии компаниям сверх того за поставку «черного золота» в Беларусь.

В то же время, по его словам, Запад получает российскую нефть без премии: «Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?»

Он также заметил, что Минск не просит у Москвы денег, даже «кредиты им заплатили за прошлый год, не перекредитовывались».

«А если говорить по кредитам, то американцы им платят 1,5% за то, что они там валюту держат, а мы им платим от 4% до 6%. Счастье нам подарили — 1 млрд долларов ежегодно мы России платим. Они удачно разместили свои деньги», — заявил Лукашенко.

Глава государства так охарактеризовал российские «хотелки»: «Хочется, понимаете, по-византийски по голове ударить и наклонить. Зачем это нужно?»

«Мы готовы сотрудничать. Но это должно быть честно, прозрачно и искренне. Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе. Сегодня 127 долларов за 1 тыс. куб.м газа предложили. Спотовые цены в Европе — до 100 долларов газ стоит. Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите».

По его мнению на вопрос о «кормежке» ответ дает товарооборот. Он сегодня такой: у Беларуси отрицательное сальдо в 9 млрд долларов.

«А идет пропаганда, начинают уже россиян настраивать против Батьки Лукашенко и Беларуси. Зачем им это надо? Ушли те времена, когда кричали, что Лукашенко схватит шапку Мономаха», — напомнил глава государства.