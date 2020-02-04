Макей: если у Литвы есть озабоченность по безопасности АЭС, значит мы должны сесть за стол переговоров

Делегация представителей Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) и Еврокомиссии посетит Беларусь в середине марта.

Об этом сообщил 4 февраля министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи в Минске с литовским коллегой Линасом Линкявичюсом.

«Мы готовы принять их в любое время. На середину марта намечен визит делегации с учетом графика работы всех структур, — сказал Макей. — Мы настроены на открытое обсуждение всех озабоченностей, которые будут высказаны нашими партнерами».

Макей еще раз подчеркнул, что «никто больше Беларуси не заинтересован в обеспечении безопасности строящейся станции». «Все рекомендации, которые будут высказаны нашими партнерами, будут внимательно учтены», — заверил глава МИД, сообщает БелаПАН .

Макей также отметил, что Беларусь понимает «озабоченности, которые присутствуют в литовском обществе» по поводу строительства БелАЭС, и это одна из причин, почему Беларусь согласилась принять еще одну делегацию ENSREG.

«Мы чрезвычайно заинтересованы в безопасности этой станции, — сказал Макей. — Но если у литовской стороны есть озабоченность, значит мы должны сесть за стол переговоров и пройтись по этим озабоченностям, обсудить их и выработать меры, которые позволят снять эту национальную напряженность».