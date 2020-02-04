Сельчанин вернулся в клуб с охотничьим ружьем после отказа включить песню

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Мужчина попросил заведующего клубом, стоявшего за пультом, включить композицию «Седая ночь». Просьбу посетителя удовлетворили, однако очередное пожелание односельчанина станцевать под любимый хит было проигнорировано.

По информации областного УВД, обиженный сельчанин ушел, но вернулся с охотничьим ружьем в руках и начал угрожать заведующему. Избежать возможной трагедии удалось благодаря сыну последнего: парень схватился за двустволку и отвел ее в сторону.

Сейчас сельчанин находится в ИВС. В его отношении завели уголовное дело.
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Тэги: Дом культуры охотничье оружие Город: Столин

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