Сивчик получил еще 15 суток ареста за участие в акции против углубленной интеграции с Россией

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Находящийся за границей основатель движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик получил еще 15 суток ареста — за участие в акции против углубленной интеграции Беларуси и России 20 декабря в Минске.


Минский суд приговорил Вячеслава Сивчика к 15 суткам ареста

Решение вынес 4 февраля суд Партизанского района столицы, сообщил правозащитный сайт spring96.org.

Днем ранее этот же суд принял решение об аресте Сивчика на 15 суток за участие в акции протеста 8 декабря по тому же поводу.

В отношении Сивчика составлено еще три протокола, рассмотрение которых состоится 5—7 февраля.

«Эти 30 суток ареста — демонстративное игнорирование белорусского законодательства. Получился очень быстрый ответ госсекретарю США Майку Помпео насчет возможностей "последнего диктатора Европы". Посмотрим, остались ли хоть остатки здравого смысла у нынешней власти, чтобы отменить эти незаконные приговоры и не выносить новые», — заявил БелаПАН Сивчик.

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: движение Разам Беларусь-Россия белорусская оппозиция Персона: Вячеслав Сивчик

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