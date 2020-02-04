Сивчик получил еще 15 суток ареста за участие в акции против углубленной интеграции с Россией

Находящийся за границей основатель движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик получил еще 15 суток ареста — за участие в акции против углубленной интеграции Беларуси и России 20 декабря в Минске.

Решение вынес 4 февраля суд Партизанского района столицы, сообщил правозащитный сайт spring96.org .

Днем ранее этот же суд принял решение об аресте Сивчика на 15 суток за участие в акции протеста 8 декабря по тому же поводу.

В отношении Сивчика составлено еще три протокола, рассмотрение которых состоится 5—7 февраля.

«Эти 30 суток ареста — демонстративное игнорирование белорусского законодательства. Получился очень быстрый ответ госсекретарю США Майку Помпео насчет возможностей "последнего диктатора Европы". Посмотрим, остались ли хоть остатки здравого смысла у нынешней власти, чтобы отменить эти незаконные приговоры и не выносить новые», — заявил БелаПАН Сивчик.