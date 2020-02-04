Макей принял депутата бундестага Марка Хауптманна

Министр иностранных дел Владимир Макей встретился 4 февраля с делегацией германско-белорусской парламентской группы бундестага во главе с ее председателем Марком Хауптманном (фракция правящего партийного блока ХДС/ХСС).

Фото: МИД Беларуси

«Подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении двусторонних связей во всех областях и намечены соответствующие конкретные шаги, включая предстоящее начало работы Стратегической консультативной группы Беларусь — Германия, в состав которой войдет и М.Хауптманн», — сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Немецкая делегация прибыла по приглашению постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по международным делам. В состав делегации вошли заместители председателя группы от фракций Левой партии, партий «Союз 90/Зеленые» и «Альтернатива для Германии».