На ряде заправок «Лукойла» ввели лимиты на покупку топлива

Ограничения касаются всего транспорта — и легкового, и грузового.

Так, на АЗС № 21 в Бресте введено ограничение на покупку дизеля до 100 литров в одни руки. Лимит касается всего транспорта — и легкового, и грузового. «Проблемы с топливом, его не хватает на все заправки», — пояснили TUT.by на АЗС.

Аналогичную информацию сообщили и на АЗС № 22 в Бресте, а также на заправке № 17 в Барановичах.

На заправках «Лукойла» в Минске, Бобруйске, Гродно, Солигорске и Витебске информацию об ограничениях опровергли: «Пока никаких распоряжений не поступало. Что будет завтра, неизвестно».

По неподтвержденной информации, белорусским сетям АЗС, которыми владеют российские нефтяные компании, отказывают в поставках нефтепродуктов с НПЗ в Мозыре и Новополоцке. «Нет нефти — нет бензина», — сказали собеседники. С января «Лукойл», «Роснефть», «Газпром нефть» и «Татнефть» отказались поставлять нефть в Беларусь без премии.