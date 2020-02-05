Захаров обрушился с жесткой критикой состояния дел в белорусском хоккее

Наставник национальной сборной Беларуси по хоккею обрушился с жесткой критикой состояния дел в отечественном хоккее.

Фото пресс-службы ФХРБ

Комментируя журналистам состав команды на предстоящий в словацком Попраде международный турнир Kaufland Cup (6-8 февраля) Захаров заявил, что брать «больше некого».

«У нас же только на словах все хорошо. Вот сломался Костицын-старший — я три дня не спал. Тут же ломается Кислый — опять некем заменить. А сломается сейчас, скажем, Стефанович — и кого брать вместо?» посетовал тренер.

По его мнению, подготовка хоккеистов под сборную и под «Динамо» «очень слабая, если не сказать, что ее вообще нет. И не было никогда».

Впрочем, подчеркнул главком сборной, «корень бед — не в минском «Динамо», а во всем нашем хоккее». «Динамовцы, может, и взяли бы белорусских игроков посильнее, но их просто нет», — резюмировал Захаров.

6 февраля наша команда встретится со сборной Словакии, а 7 февраля сыграет с олимпийской сборной России.

Захаров не раз подвергал критике хоккейное хозяйство страны и нынешнего главу федерации хоккея Геннадия Савилова.

Так, отмечал он в конце декабря 2018-го, белорусский хоккей находится в настоящем кризисе, из-за которого в чемпионате может остаться всего две команды.

Впрочем, уже в мае 2019-го Захаров высказал мнение, что «нам в стране повезло с нашим президентом-хоккеистом, он однозначно в хоккее разбирается. Если бы не было президента, не было бы хоккея в стране».