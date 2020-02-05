В Германии собираются закупить снег

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Для того, чтобы не сорвать чемпионат мира по прыжкам с трамплина в Виллингене (Северный Гессен) лыжный клуб закупит искусственный снег.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как заявил представитель организации Бернд Зауре, из-за плохой погоды (сильный ветер и дождь) растаяло около 1 тыс. кубических метров произведенного искусственного снега, пишет rusverlag.de.

В этой связи клуб заказал искусственный снег в лыжном зале в Нойсе (Северный Рейн-Вестфалия).

Зауре также отметил, что клуб «определенно хочет» провести мировое первенство.

Соревнования пройдут 7-9 февраля.
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Тэги: прыжки с трамплина искусственный снег Германия Персона: Бернд Зауре Город: Виллинген

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