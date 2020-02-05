Умер режиссер-постановщик Борис Луценко

В возрасте 82 лет ушел из жизни народный артист Беларуси, режиссер-постановщик Национального академического драматического театра имени М. Горького Борис Луценко.

Как сообщили в театре, он умер после тяжелой продолжительной болезни.

Борис Луценко родился 16 сентября 1937 года в Майкопе. Окончил в 1967-м Белорусский государственный театрально-художественный институт.

В 1967-1973 и 1981-1982 годах работал режиссером Национального академического театра имени Я.Купалы. С 1973 по 1982 годы возглавлял Государственный русский драматический театр Беларуси. С 1982 по 1991 год возглавлял Минский театр-студию киноактера. С 2008 года был режиссером-постановщиком Национального академического драматического театра имени М.Горького.

Прощание с народным артистом состоится 7 февраля в 12:00 в зрительском фойе театра имени М.Горького.