Минчанину грозит пять лет колонии за установку майнинг-фермы в подвале детского центра

До пяти лет лишения свободы грозит 34-летнему минчанину, которого подозревают в «причинении имущественного ущерба без признаков хищения».

По информации прокуратуры, мужчина крипто-бизнесом занялся в 2017-м. Изучив материалы на эту тему, первую ферму поставил дома, лишь отнес ноутбук и роутер в подсобку к своему тестю, который обслуживал здания в образовательном учреждении.

Модернизировав свою ферму, подозреваемый купил недешевое оборудование, которое установил в подвале детского образовательного центра, прикрыв его тканью.

Непонятный агрегат обнаружили рабочие, когда решили проверить трубы. В районной администрации посоветовали обратиться в милицию. Так и завертелось это дело.