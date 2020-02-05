Минчанину грозит пять лет колонии за установку майнинг-фермы в подвале детского центра

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До пяти лет лишения свободы грозит 34-летнему минчанину, которого подозревают в «причинении имущественного ущерба без признаков хищения».

По информации прокуратуры, мужчина крипто-бизнесом занялся в 2017-м. Изучив материалы на эту тему, первую ферму поставил дома, лишь отнес ноутбук и роутер в подсобку к своему тестю, который обслуживал здания в образовательном учреждении.

Модернизировав свою ферму, подозреваемый купил недешевое оборудование, которое установил в подвале детского образовательного центра, прикрыв его тканью.

Непонятный агрегат обнаружили рабочие, когда решили проверить трубы. В районной администрации посоветовали обратиться в милицию. Так и завертелось это дело.

В прокуратуре рассказали, что незаконно расходуя электроэнергию, минчанин причинил ущерб на общую сумму более 13 тысяч рублей (часть уже возместил), пишет агентство «Минск-Новости».
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Тэги: майнинг Город: Минск

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