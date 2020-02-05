Минобразования разработало этический кодекс педагога для недопущения конфликтных ситуаций с учениками

Министерство образования разработало этический кодекс педагога, сообщил журналистам министр Игорь Карпенко перед итоговой коллегией органа в Минске 5 февраля.

По его словам, документ будет опубликован для обсуждения в ближайшее время. «Наверное, последние случаи, которые происходят в школах, говорят нам, что надо некоторым педагогам напомнить их функцию, которая связана не только с преподаванием того или иного предмета, но с и воспитанием и влиянием личности педагога на образовательный процесс в любом учреждении», — заявил министр.

Родителям, дети которых попали в конфликтную ситуацию с педагогом, Карпенко посоветовал обращаться в администрацию школы. «Школа в первую очередь должна реагировать. Так и было в этих случаях: родители обратились в школу, была соответствующая реакция, служебное расследование, были приняты меры», — сказал он.

«Для меня личность ребенка важнее проблемы, которая, возможно, с ним есть у конкретного педагога. Я сторонник того, чтобы в школе не было никаких форм насилия над ребенком, будь то психологическая, словесная или еще какая-то. Поэтому однозначно здесь алгоритм выработан, есть подходы, как это надо делать. И надо себя сдерживать, на то ты и педагог», — констатировал Карпенко.

В 2019/2020 учебном году произошли два резонансных случая в гомельских школах. В сентябре в СМИ попало видео, на котором учительница младших классов средней школы № 15 Гомеля нецензурно оскорбляла ученика 4-го класса и грозила ударить партой. Еще один конфликт произошел 21 января текущего года. В третьем классе гомельской гимназии № 71 на уроке математики учительница травмировала девочку — сильно потянула ее за ухо и надорвала его.