Белорусы с помощью летательного аппарата пытались переместить через границу сигареты

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Полоцкие пограничники пресекли попытку перемещения табачных изделий в Латвию.

По данным пресс-службы ГПК, инцидент произошел в пограничной зоне в Браславском районе. Тревожная группа вблизи от границы обнаружила двух неизвестных, пытавшихся незаконно переместить через границу контрабанду с помощью беспилотного летательного аппарата.

При задержании нарушители не подчинились законным требованиям сотрудников органов пограничной службы и попытались скрыться, однако были задержаны. Ими оказались граждане Беларуси 1980 и 1995 годов рождения.

У нарушителей изъяли четыре короба сигарет, беспилотный летательный аппарат, устройства его управления и запуска, портативный тепловизор.
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Тэги: Беларусь-Латвия-граница беспилотный аппарат контрабанда сигарет Город: Браслав

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