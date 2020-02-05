«Татнефть» может начать поставки в Беларусь

Российская компания подала предварительную заявку на поставку в феврале 80 тыс. тонн нефти.

Об этом заявил глава «Транснефти» Николай Токарев. Также, по его словам, заявка на поставку в Беларусь 250 тыс. тонн поступила от группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, передает журнал «Нефтегазовая вертикаль» .

Токарев подчеркнул, что заявка «Татнефти» — предварительная. «Не факт, что эти 80 тыс. тонн "Татнефть" туда поставит», — сказал глава «Транснефти». Он напомнил, что анонсирована встреча президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко, в связи с этим в ближайшее время появится «какая-то ясность».

«Хотя ситуация нас удручает, честно говоря, потому что она создает проблемы и нам, и Беларуси», — отметил Токарев.

Ранее Лукашенко заявлял, что российские компании (за исключением группы «Сафмар») требовали премию к мировой цене в $15-16, на что Беларусь не согласилась. В результате Минск обратился с коммерческими предложениями о поставках нефти к Украине, Казахстану, Азербайджану, Польше и странам Балтии. Кроме того, по словам Лукашенко, Беларусь ведет переговоры с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.