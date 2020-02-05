Двух фигурантов дела Шеремета оставили под арестом

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Арест Антоненко продлен на два месяца, на такой же срок останется под домашним арестом Дугарь.

Печерский райсуд Киева в среду, 5 февраля, продлил на два месяца арест подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, сообщает «РБК-Украина».

Ранее сегодня Печерский райсуд продлил до 4 апреля ночной домашний арест другой фигурантке этого дела Яне Дугарь.

Двумя днями ранее суд продлил арест еще одно подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко.

Сюжет: Убийство Павла Шеремета
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Тэги: убийство журналиста убийство Шеремета Персона: Павел Шеремет Андрей Антоненко Яна Дугарь Город: Киев

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