Двух фигурантов дела Шеремета оставили под арестом

Арест Антоненко продлен на два месяца, на такой же срок останется под домашним арестом Дугарь.

Печерский райсуд Киева в среду, 5 февраля, продлил на два месяца арест подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, сообщает «РБК-Украина» .

Ранее сегодня Печерский райсуд продлил до 4 апреля ночной домашний арест другой фигурантке этого дела Яне Дугарь.

Двумя днями ранее суд продлил арест еще одно подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко.