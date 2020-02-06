Трампа оправдали по делу об импичменте

Сенаторы не поддержали оба пункта обвинения в отношении президента США Дональда Трампа.

За обвинение по первой статье в злоупотреблении властью проголосовали 48 человек из Демократической партии. Для доказательства вины президента необходимо было набрать не менее 67 голосов сенаторов из 100, сообщает FOX News .

Против второй статьи о препятствовании работы Конгресса проголосовали 52 сенатора.

Трамп стал третьим президентом в истории государства, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым — Билл Клинтон в 1998 году. Всех оправдал сенат.