Актер Кирк Дуглас скончался на 104 году жизни

Дуглас-старший родился в семье эмигрантов из-под Могилева. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.

«Для всего мира мой отец был легендой, актером из золотого века кинематографа, гуманистом, чья приверженность идеям справедливости должна быть примером для всех нас», — сказал Майкл.

Кирк Дуглас родился в 1916 году в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из-под Могилева. Был дважды номинирован на «Оскар» — за роли в фильмах «Чемпион» и «Злые и красивые». В 1996 году получил эту награду за 50-летний вклад в кинематограф.