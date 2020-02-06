Знаменитости Германии призвали освободить Джулиана Ассанжа из тюрьмы

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Более 130 немецких политиков, деятелей культуры и журналистов призвали британские власти освободить из тюрьмы основателя платформы Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Кроме этого, правительству Германии, по мнению знаменитостей, следует выступить в защиту Ассанжа, здоровье которого находится в «критическом состоянии», пишет DW.

Среди авторов обращения десять бывших федеральных министров ФРГ, в т.ч. экс-глава МИД Зигмар Габриэль.
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Тэги: Германия Персона: Зигмар Габриэль Джулиан Ассанж

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