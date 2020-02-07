Налоговики устроят «облаву» на Зыбицкой

В увеселительных заведениях на самой тусовочной улице страны — Зыбицкой — проверят чистоплотность ведения бизнеса и уплаты налогов.

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Как сообщили «МН» в ИМНС по Минску, несмотря на то, что в выходные в рестораны и бары практически невозможно попасть, выручку они демонстрируют маленькую.

В управлении оперативных мероприятий отметили, что профилактическая работа продолжится, так как «этот вектор деятельности — приоритет в 2020 году».

Налоговики пообещали, что массовых проверок на Зыбицкой не будет, но «в отношении всех заведений, расположенных на популярной тусовочной улице, проведем углубленный анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности».

Вот первая дюжина заведений, в которых пройдут проверки: «Клумба», Spirit Bar, Tesla Bar, «Терапия», Mad Rabbit, «Гримерка бар», «Градус», «На Пляже», «КофеБерри», The moods, Escobar, Calvin Coolidge Bar, «Хороший год».