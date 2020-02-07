В ЕБРР считают беспрецедентным уровень сотрудничества с Беларусью

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По словам президента Европейского банка реконструкции и развития Сумы Чакрабарти, уровень сотрудничества банка с Беларусью в последние годы является беспрецедентным.

Фото с сайта sng.fm


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На встрече с премьер-министром Сергеем Румасом он напомнил, что за три года в белорусскую экономику было инвестировано более 1 млрд евро (только в 2019-м реализовано 24 проекта в различных отраслях).

Как сообщает пресс-служба правительства, с начала своей деятельности в Беларуси в 1992-м ЕБРР инвестировал почти 2,9 млрд евро в 130 проектов в различных секторах экономики страны.

В 2019 году был установлен новый рекорд своей деятельности в нашей стране: банк вложил более 390 млн евро в 24 проекта в частном и государственном секторах.
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Тэги: Беларусь-ЕБРР ЕБРР Персона: Сума Чакрабарти Сергей Румас

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