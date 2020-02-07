Самолет с правительственной делегацией России вместо Сочи приземлился в Минеральных Водах

Самолет с делегацией правительства России, летевший в Сочи для участия в переговорах Лукашенко и Путина, не смог приземлиться в аэропорту назначения.

Правительственный Ил-96, вылетевший из московского аэропорта «Внуково», не смог сесть в Сочи из-за погодных условий. Борт долго кружил над Черным морем, но удобное окно для посадки не нашлось. Самолет был отправлен в Минеральные Воды, где благополучно приземлился.

Кратчайшее расстояние между Сочи и Минеральными Водами, если ехать по автомобильным дорогам, составляет 550 км.

Александр Лукашенко прилетел в Сочи вечером 6 февраля. Самолет с президентом России Владимиром Путиным приземлился сегодня с двухчасовым опозданием.

В этим минуты президенты двух стран проводят встречу в узком составе.