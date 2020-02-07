Украина намерена до минимума сократить импорт электроэнергии из Беларуси

Об этом заявил министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель в ходе посещения шахты «Междуреченская» во Львовской области вместе с президентом страны Владимиром Зеленским.

«Есть новый баланс, он готовится сейчас. Есть у нас системный оператор "Укрэнерго", который должен [его] подать. Было совещание в 20-х числах января, он (оператор. — ред.) в ближайшее время подаст баланс, в котором будет до минимума сведена возможность — только в рамках операционной безопасности — импорта электрической энергии из России и Беларуси. Мы максимально загружаем сейчас наших собственных производителей», — сказал Оржель.

По данным национальной энергетической компании «Укрэнерго», в 2019 году из Беларуси импортировано 851 млн 297 тыс. киловатт-часов электроэнергии. Поставки начались в июле, когда в Украине был либерализован рынок электроэнергии. В 2014-м, 2015-м и первой половине 2019 года электроэнергия в Беларуси не закупалась, а в 2016—2018 годах импорт был незначительным — соответственно 1 млн 207 тыс., 1 млн 83 тыс. и 1 млн 188 тыс. кВт·ч. «Укрэнерго» не называет сумму, уплаченную за белорусскую электроэнергию в минувшем году. По информации государственного производственного объединения «Белэнерго», без учета декабря электроэнергии было продано Украине на 42 млн 745 тыс. долларов (803,9 млн кВт·ч).

Гендиректор «Белэнерго» Павел Дрозд сообщил на пресс-конференции, что, используя существующие межгосударственные линии электропередачи, Беларусь может поставлять в Украину до 6 млрд кВт·ч электричества в год. Он отметил, что на украинском рынке электроэнергии действуют новые правила, благодаря которым Беларусь на нем стала «успешно работать».