Нидерланды повели в матче с Беларусью в Кубке федерации

Александра Саснович (113 ВТА) уступила Кики Бертенс (8) в стартовой встрече в рамках квалификации Кубка федерации в Гааге со счетом 7:6, 2:6, 1:6.

Следующими на корт выйдут Арина Соболенко (13) и Аранча Рус (77). Эта игра пройдет вечером 7 февраля.

Во второй день Соболенко сыграет с Бертенс, а Саснович — с Рус. На парный поединок заявлены Лесли Керкхове (119 ВТА) / Деми Схююрс (14) и Ольга Говорцова (302) / Лидия Морозова (101).

Команда Беларуси занимает пятое место в рейтинге Кубка федерации, Нидерландов — 19-е.