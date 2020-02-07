Соболенко сравняла общий счет в матче Беларусь — Нидерланды в Кубке федерации

Белоруска победила 77-ю ракетку мира Аранчу Рус со счетом 6:2, 6:3.

Общий счет в матче сборных стал 1:1. Ранее Александра Саснович в упорной борьбе проиграла Кики Бертенс.

Во второй день Соболенко сыграет с Бертенс, а Саснович — с Рус. На парный поединок заявлены Лесли Керкхове (119 ВТА) / Деми Схююрс (14) и Ольга Говорцова (302) / Лидия Морозова (101).

Команда Беларуси занимает пятое место в рейтинге Кубка федерации, Нидерландов — 19-е.