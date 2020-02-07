Россия отказала Беларуси в скидке на нефть

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Заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак заверил, что российская сторона не сможет поменять условия регулирования нефтяной отрасли ради предоставления скидки белорусским партнерам.

Об этом Козак сообщил по итогам российско-белорусских переговоров 7 февраля, сообщают телеграм-каналы «Вы слушали Маяк» и «Пул №3»


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«Сегодня встала запросная позиция на скидки на поставку нефтепродуктов. На это мы пойти не могли. Если предоставлять скидки, нам необходимо было бы вводить госрегулирование нефтяного рынка, что мы делать не сможем. Мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании. Поэтому мы будем способствовать достижению коммерческих договоренностей между потребителями Белоруссии и российскими нефтяными компаниями», — сказал Козак.

Что касается газа, то стороны договорились сохранить поставки в Беларусь на условиях 2019 года.
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Тэги: Беларусь-Россия импорт нефти российская нефть Персона: Дмитрий Козак Город: Москва

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