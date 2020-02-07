Видеофакт. В Польше снесли памятник благодарности Красной армии

Снести памятник город обязал местный воевода.

Памятник благодарности Красной армии снесен в городе Лешно в Великопольском воеводстве, сообщает издание niezalezna.pl .

«На месте снесенного памятника благодарности Красной армии мэр города хочет установить валун в честь 100-летия возвращения Лешно в состав Польши», — говорится в сообщении.

Монумент был установлен сразу после окончания Второй мировой войны. На нем были две таблички с надписью на польском и русском языках: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского cоюза и Польши!»

По информации местных властей, снести памятник город обязал воевода. Части разобранного памятника пока будут храниться на территории городского склада. Не исключено, что они станут экспонатами Музея холодной войны в Подборске.

Изначально у монумента были похоронены советские солдаты, погибшие в боях с фашистами. Позже их тела эксгумировали и похоронили на кладбище в Равиче.