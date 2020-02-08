СМИ: белорусы в Сочи просили газ по 94-100 долларов за тысячу кубометров

Во время переговоров в Сочи 7 февраля белорусская делегация просила у российской газ по цене 100 и менее долларов за тысячу кубометров.

Фото пресс-службы Кремля

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники, белорусские переговорщики во главе со своим президентом настаивали на 100 долларах, и был среди них один, который уверенно произносил даже и цифру 94 доллара».

В итоге решено, что «голубое топливо» в Беларусь до конца 2020-го будет поставляться по прошлогодней цене — 127 долларов за тысячу кубометров. Договоренность о такой цене ранее действовала только до конца февраля.

В ходе общения с журналистами во время визита в Добруш, Александр Лукашенко рассказал, что Беларусь готова сотрудничать с Россией, «но это должно быть честно, прозрачно и искренне. Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе. Сегодня 127 долларов за 1 тыс. куб.м газа предложили. Спотовые цены в Европе — до 100 долларов газ стоит. Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите».