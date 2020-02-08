СМИ: Путину на встрече с Лукашенко важнее было не договориться по нефти, чем согласовать цену газа
Для Владимира Путина, на прошедшей седьмого февраля в Сочи переговорах с Александром Лукашенко, в приоритете находилась нефтяная тема.
Как сообщил по итогам переговоров замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак, продажа «черного золота» будет осуществляться по рыночным ценам.
По мнению
Со ссылкой на российских экспертов, летевших вместе с чиновниками на переговоры в Сочи, издание сообщило, что переход с российской на американскую нефть (при сохранении «интеграционной» цены на первую) обойдется Минску в 2 млрд долларов ежегодно.
В ходе общения с журналистами во время визита в Добруш, Александр Лукашенко рассказал, чего Беларусь просит у России в вопросе поставок энергоресурсов.
«Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу стали и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — пояснил он.
Все эти предложения российские коллеги отвергают, настаивая еще на существенной премии компаниям сверх того за поставку «черного золота» в Беларусь.
В то же время, по его словам, Запад получает российскую нефть без премии: «Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?»
Напомним, встреча в Сочи проходила на фоне прошедшего визита в Беларусь главы американской дипломатии Майка Помпео, который некоторые в Москве назвали «давлением на Россию».