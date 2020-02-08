СМИ: Путину на встрече с Лукашенко важнее было не договориться по нефти, чем согласовать цену газа

Для Владимира Путина, на прошедшей седьмого февраля в Сочи переговорах с Александром Лукашенко, в приоритете находилась нефтяная тема.

Фото пресс-службы Кремля

Как сообщил по итогам переговоров замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак, продажа «черного золота» будет осуществляться по рыночным ценам.

По мнению «Коммерсанта» , для президента России «важнее было не договориться о ценах на нефть, чем договориться о ценах на газ».

Со ссылкой на российских экспертов, летевших вместе с чиновниками на переговоры в Сочи, издание сообщило, что переход с российской на американскую нефть (при сохранении «интеграционной» цены на первую) обойдется Минску в 2 млрд долларов ежегодно.

В ходе общения с журналистами во время визита в Добруш, Александр Лукашенко рассказал, чего Беларусь просит у России в вопросе поставок энергоресурсов.

«Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу стали и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — пояснил он.

Все эти предложения российские коллеги отвергают, настаивая еще на существенной премии компаниям сверх того за поставку «черного золота» в Беларусь.

В то же время, по его словам, Запад получает российскую нефть без премии: «Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?»

Напомним, встреча в Сочи проходила на фоне прошедшего визита в Беларусь главы американской дипломатии Майка Помпео, который некоторые в Москве назвали «давлением на Россию».