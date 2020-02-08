ГАИ проведет спецмероприятие

Сотрудники Госавтоинспекции проведут специальное мероприятие, направленное на повышение эффективности мер по обеспечению безопасности наиболее уязвимой категории участников дорожного движения.

Как сообщили в УГАИ Минской области, на дорогах региона с понедельника по пятницу (10-14 февраля) пройдет акция «Безопасный переход».

Отмечается, что на Минщине с начала года состояние пешеходного травматизма является большой проблемой.

«Основными причинами совершения таких происшествий являются как нарушения ПДД пешеходами, так и не выполнение требований Правил водителями транспортных средств в части проезда нерегулируемых пешеходных переходов и предоставления преимущества в движении пешеходам», — сообщили в ГАИ.

Для сведения: С начала года уже произошло 39 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 12 человек погибли, 29 — получили травмы. Из 39 указанных аварий 21 произошла на пешеходных переходах, где 2 человека погибли и 19 — получили травмы.

Во время спецмероприятия рейдовые группы из числа сотрудников милиции общественной безопасности и добровольных дружинников будут отрабатывать места концентрации ДТП, пешеходных переходов, аварийно-опасных участков автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подверженных риску наездов пешеходов.

В дорожной милиции напомнили, что подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен снизить скорость, вплоть до остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам.

Если перед пешеходным переходом остановилось, стоит или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны также снизить скорость движения.

Определенные обязанности есть и у пешеходов. Имея преимущество, они обязаны быть предельно внимательным, осторожным, не отвлекаться при переходе проезжей части обязательно смотреть по сторонам, исключить разговоры по мобильному телефону и использования наушников при прослушивании какой-либо информации или музыки, своими действиями не создавать препятствия для движения транспортных средств.

В ходе дежурств будет использован смешанный контроль с использованием автомобилей «оперативного назначения и имеющих гражданское исполнение».

Также при надзоре за соблюдением ПДД будут использованы технические средства, такие как видеокамеры, приборы фото-видеофиксации.