Кубок федерации. Беларусь обыграла Нидерланды и вышла в финальный раунд

Беларусь обыграла Нидерланды в квалификационном матче и вышла в финальный раунд Кубка федерации сезона-2020.

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Матч Нидерланды — Беларусь состоялся 7-8 февраля в Гааге и завершился в пользу белорусок со счетом 3-2.

В первый день Александра Саснович (113-й номер мирового рейтинга) проиграла Кики Бертенс (8) — 7:6, 2:6, 1:6, а Арина Соболенко (13) обыграла Аранчу Рус (77) — 6:2, 6:3.

Во второй день Соболенко проиграла Бертенс — 4:6, 4:6, а Саснович выиграла у Рус — 0:6, 7:5, 6:2.

Решающее очко разыгрывалось в парной встрече. На эту игру капитаны команд заявили Соболенко/Саснович у белорусок и Бертенс/Деми Схюрс у нидерландок. Белоруски выиграл матч на тай-брейке — 4:6, 6:3, 7:6 (10:8).

Финальный раунд Кубка федерации состоится в Будапеште 14-19 апреля.

В течение недели 12 команд разыграют титул сильнейшей на планете. Уже известны 11 из них — Франция, Австралия, Чехия, Венгрия, Беларусь, Россия, Германия, Испания, Швейцария, Бельгия, Словакия. Двенадцатая команда определяется в матче США — Латвия.

Участники финала будут распределены на четыре группы по три команды. После игр в группе по системе каждая с каждой, победители групп выйдут в полуфинал.