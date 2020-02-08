Видеофакт. Как причесывается Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко такое большое значение придает своей прическе, что берет с собой расческу даже на хоккейные матчи.

Момент, когда белорусский президент причесывается в перерыве хоккейного матча, разместила в своем telegram-канале корреспондент телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева.

Напомним, 7 февраля в Сочи президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин сыграли в хоккей, причем за одну команду. А вот переговоры прошли не столь гладко — на уступки по ценам на газ и нефть российская сторона не пошла.