Видеофакт. Как причесывается Лукашенко

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Президент Беларуси Александр Лукашенко такое большое значение придает своей прическе, что берет с собой расческу даже на хоккейные матчи.

 

 

Момент, когда белорусский президент причесывается в перерыве хоккейного матча, разместила в своем telegram-канале корреспондент телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева.

Напомним, 7 февраля в Сочи президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин сыграли в хоккей, причем за одну команду. А вот переговоры прошли не столь гладко — на уступки по ценам на газ и нефть российская сторона не пошла.
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Тэги: прическа личная жизнь Лукашенко Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин Ольга Скабеева

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