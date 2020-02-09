Трактор сбил молодую сельчанку в Дрогичинском районе

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27-летняя жтельница деревни Липники (Дрогичинский район) серьезно пострадала в результате наезда трактора.


ГАИ проведет спецмероприятие

По информации областной Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу вечером на улице Колхозной.

21-летний тракторист сбил девушку, когда та вышла со двора.

В нсатоящее время пострадавшая находится под присмотром врачей.

Нанее сообщалось, что в Бресте фургон перевернулся после того, как в него врезалась «Ауди»,
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Тэги: ДТП трактор Город: Дрогичин

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