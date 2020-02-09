Трактор сбил молодую сельчанку в Дрогичинском районе
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27-летняя жтельница деревни Липники (Дрогичинский район) серьезно пострадала в результате наезда трактора.
По информации областной Госавтоинспекции, дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу вечером на улице Колхозной.
21-летний тракторист сбил девушку, когда та вышла со двора.
В нсатоящее время пострадавшая находится под присмотром врачей.
Нанее сообщалось, что в Бресте фургон перевернулся после того, как в него врезалась «Ауди»,